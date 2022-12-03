россияне сознательно обстреливают медицинские учреждения в Херсонской области

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«Анализ локаций прилетов на территории деоккупированной Херсонщины позволяет заключить, что враг осознанно определил для себя медицинские учреждения как "законные цели". Еще один гвоздь в гроб международной репутации российской федерации — государства-террориста», – написал Соболевский.

Дополнение

Российские оккупанты во время обстрела жилых кварталов Херсона попали в онкологический диспансер. За прошедшие сутки ранения получил один человек.