россияне сознательно обстреливают медицинские учреждения в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Российские оккупанты осознанно обстреливают медицинские учреждения на освобожденной территории Херсонщины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram, пишет УНН.
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«Анализ локаций прилетов на территории деоккупированной Херсонщины позволяет заключить, что враг осознанно определил для себя медицинские учреждения как "законные цели". Еще один гвоздь в гроб международной репутации российской федерации — государства-террориста», – написал Соболевский.
Дополнение
Российские оккупанты во время обстрела жилых кварталов Херсона попали в онкологический диспансер. За прошедшие сутки ранения получил один человек.