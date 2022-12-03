У Херсоні після обстрілів досі немає світла - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Енергетики працюють, аби повернути світло в оселі жителів Херсона, де воно зникло через ворожі обстріли. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, пише УНН.
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«Після вчорашніх російських обстрілів у Херсоні припинено подачу електропостачання. Нині тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють, аби повернути світло в оселі херсонців», - написав Янушевич.
Окрім того, він повідомив, що фахівці Vodafone та Київстар відновили роботу ще 6 базових станцій у Херсоні: по 2 в кожному районі міста. Загалом оператори мобільного зв’язку відновили роботу 84 базових та 3 пересувних станцій на звільненій Херсонщині.
Доповнення
Раніше Янушевич повідомляв, що через ворожі обстріли у Херсоні знову пошкодженні електромережі в місті, через що населений пункт у темряві.