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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Херсоні після обстрілів досі немає світла - ОВА

У Херсоні після обстрілів досі немає світла - ОВА

Київ • УНН

 • 886647 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Енергетики працюють, аби повернути світло в оселі жителів Херсона, де воно зникло через ворожі обстріли. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Після вчорашніх російських обстрілів у Херсоні припинено подачу електропостачання. Нині тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють, аби повернути світло в оселі херсонців», - написав Янушевич.

Окрім того, він повідомив, що фахівці Vodafone та Київстар відновили роботу ще 6 базових станцій у Херсоні: по 2 в кожному районі міста. Загалом оператори мобільного зв’язку відновили роботу 84 базових та 3 пересувних станцій на звільненій Херсонщині.

Доповнення

Раніше Янушевич повідомляв, що через ворожі обстріли у Херсоні знову пошкодженні електромережі в місті, через що населений пункт у темряві.

Українські Національні Новини

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