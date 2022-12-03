В Херсоне после обстрелов до сих пор нет света.
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Энергетики работают, чтобы вернуть свет в дома жителей Херсона, где он исчез из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, пишет УНН.
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"После вчерашних российских обстрелов в Херсоне прекращена подача электроснабжения. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают, чтобы вернуть свет в доме херсонцев", - написал Янушевич.
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Кроме того, он сообщил, что специалисты Vodafone и Киевстар возобновили работу еще 6 базовых станций в Херсоне: по 2 в каждом районе города. Всего операторы мобильной связи возобновили работу 84 базовых и 3 передвижных станций на освобожденной территории Херсонской области.
Дополнение
Ранее Янушевич сообщал, что из-за вражеских обстрелов в Херсоне снова повреждены электросети в городе, из-за чего населенный пункт в темноте.