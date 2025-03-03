Электронные направления на ВВК в «Резерв+» теперь содержат дату прибытия на медосмотр
Киев • УНН
В новой версии приложения «Резерв+» электронные направления на ВВК теперь содержат конкретную дату прохождения медосмотра. Обновление доступно для всех военнообязанных и позволяет избежать лишних визитов в ТЦК.
В новой версии мобильного приложения Резерв+ электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) теперь включают четко определенную дату прибытия на медосмотр. Это обновление касается только новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения. Об этом информирует заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.
Детали
Благодаря этому нововведению, военнообязанные могут избежать лишних визитов в ТЦК, необходимости сбора бумаг и длинных очередей. Теперь они смогут сразу:
- Отправиться в медицинское учреждение в определенный день;
- Пройти медосмотр в четко определенные сроки.
Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей,
С новым обновлением электронные направления стали доступны всем военнообязанным, независимо от того, получили ли они бумажную повестку на ВВК или хотят самостоятельно пройти комиссию.
Для этого достаточно оформить запрос в Резерв+.
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