Повторная ВВК для ограниченно пригодных: Генштаб говорит, что должны пройти более 1,5 млн человек
Киев • УНН
Генштаб сообщил о необходимости медицинского переобследования для более чем 1,5 млн военнообязанных. Верховная Рада продлила срок проведения повторного медосмотра до 5 июня 2025 года.
Генштаб ВСУ сообщил о необходимости медицинского переобследования, которые были признаны «ограниченно годными», для более чем 1,5 млн военнообязанных, пишет УНН.
На сегодня, согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов ориентировочное количество военнообязанных, которые обязаны пройти медицинское переобследование, составляет более 1,5 миллиона человек
Дополнение
Верховной Радой Украины 12 февраля принят закон о продлении срока проведения повторного медицинского осмотра для граждан Украины, которые были признаны «ограниченно годными к военной службе», до 5 июня 2025 года.
Направление для прохождения военно-врачебной комиссии можно получить в мобильном приложении «Резерв+».