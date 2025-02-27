Повторная ВВК для ограниченно пригодных: Генштаб говорит, что должны пройти более 1,5 млн человек

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Киев  •  УНН

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Генштаб сообщил о необходимости медицинского переобследования для более чем 1,5 млн военнообязанных. Верховная Рада продлила срок проведения повторного медосмотра до 5 июня 2025 года.

Генштаб ВСУ сообщил о необходимости медицинского переобследования, которые были признаны «ограниченно годными», для более чем 1,5 млн военнообязанных, пишет УНН.

На сегодня, согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов ориентировочное количество военнообязанных, которые обязаны пройти медицинское переобследование, составляет более 1,5 миллиона человек

- сообщили в Генштабе.

Дополнение

Верховной Радой Украины 12 февраля принят закон о продлении срока проведения повторного медицинского осмотра для граждан Украины, которые были признаны «ограниченно годными к военной службе», до 5 июня 2025 года.

Направление для прохождения военно-врачебной комиссии можно получить в мобильном приложении «Резерв+».

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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