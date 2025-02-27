Повторна ВЛК для обмежено придатних: Генштаб каже, мають пройти понад 1,5 млн людей
Київ • УНН
Генштаб повідомив про необхідність медичного переобстеження для більш ніж 1,5 млн військовозобов'язаних. Верховна Рада продовжила термін проведення повторного медогляду до 5 червня 2025 року.
Генштаб ЗСУ повідомив про необхідність медичного переобстеження, які були визнані "обмежено придатними", для більш ніж 1,5 млн військовозобов'язаних, пише УНН.
На сьогодні, відповідно до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, які зобовʼязані пройти медичне переобстеження, становить понад 1,5 мільйона осіб
Доповнення
Верховною Радою України 12 лютого ухвалено закон щодо продовження терміну проведення повторного медичного огляду для громадян України, які були визнані "обмежено придатними до військової служби", до 5 червня 2025 року.
Направлення для проходження військово-лікарської комісії можна отримати у мобільному додатку "Резерв+".