Електронні направлення на ВЛК у "Резерв+" тепер містять дату прибуття на медогляд
Київ • УНН
У новій версії додатку "Резерв+" електронні направлення на ВЛК тепер містять конкретну дату проходження медогляду. Оновлення доступне для всіх військовозобов'язаних та дозволяє уникнути зайвих візитів до ТЦК.
У новій версії мобільного додатку Резерв+ електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) тепер включають чітко визначену дату прибуття на медогляд. Це оновлення стосується лише нових направлень, згенерованих у останній версії застосунку. Про це інформує заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає УНН.
Деталі
Завдяки цьому нововведенню, військовозобов’язані можуть уникнути зайвих візитів до ТЦК, необхідності збору паперів та довгих черг. Тепер вони зможуть одразу:
- Вирушити до медичного закладу у визначений день;
- Пройти медогляд у чітко визначені терміни.
Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг,
З новим оновленням електронні направлення стали доступні всім військовозобов’язаним, незалежно від того, чи отримали вони паперову повістку на ВЛК або хочуть самостійно пройти комісію.
Для цього достатньо оформити запит у Резерв+.
Повторна ВЛК для обмежено придатних: Генштаб каже, мають пройти понад 1,5 млн людей27.02.25, 13:28 • 46768 переглядiв