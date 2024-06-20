Киев • УНН
В Эквадоре произошло общенациональное отключение электроэнергии, которое обесточило всю страну из-за сбоя в линиях электропередач, в результате чего метро в столице страны Кито перестало работать.
По словам министра энергетики, Эквадор пострадал от общенационального отключения электроэнергии, которое обесточило всю страну. Власти работают над исправлением ошибки. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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Произошел сбой на линии электропередачи, который вызвал волну отключений, поэтому на национальном уровне нет электроэнергии
В столице Кито метро остановилось из-за проблем с электроэнергией.
Министр энергетики послам ЕС: рф хочет полного блэкаута в Украине6 июня 2024, 12:53 • 21905 просмотров