Еквадор повністю знеструмлений через збій на лінії електропередачі
Київ • УНН
В Еквадорі відбулося загальнонаціональне відключення електроенергії, яке знеструмило всю країну через збій в лініях електропередач, в результаті чого метро в столиці країни Кіто перестало працювати.
За словами міністра енергетики, Еквадор постраждав від загальнонаціонального відключення електроенергії, яке знеструмило всю країну. Влада працює над виправленням помилки. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Відбувся збій на лінії електропередачі, який викликав хвилю відключень, тому на національному рівні немає електроенергії
У столиці Кіто метро зупинилося через проблеми з електроенергією.
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