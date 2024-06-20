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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4282 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Еквадор повністю знеструмлений через збій на лінії електропередачі

Київ • УНН

 • 50751 перегляди

В Еквадорі відбулося загальнонаціональне відключення електроенергії, яке знеструмило всю країну через збій в лініях електропередач, в результаті чого метро в столиці країни Кіто перестало працювати.

Еквадор повністю знеструмлений через збій на лінії електропередачі

За словами міністра енергетики, Еквадор постраждав від загальнонаціонального відключення електроенергії, яке знеструмило всю країну. Влада працює над виправленням помилки. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Відбувся збій на лінії електропередачі, який викликав хвилю відключень, тому на національному рівні немає електроенергії

написав виконуючий обов’язки міністра енергетики Роберто Луке на X.

У столиці Кіто метро зупинилося через проблеми з електроенергією.

Міністр енергетики послам ЄС: рф хоче повного блекауту в Україні 06.06.24, 15:53 • 22298 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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