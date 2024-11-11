Экстренные отключения света отменены - ДТЭК
Киев • УНН
Укрэнерго дало указание отменить экстренные отключения света в нескольких областях Украины. Электроснабжение постепенно восстанавливается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
Укрэнерго дало указание отменить экстренные отключения света в нескольких областях Украины, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Экстренные отключения света отменены", - сообщили в компании.
Как указали в компании, в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях по указанию Укрэнерго постепенно возвращают свет.
Также об отмене отключений сообщали и в ряде других регионов: в частности, на Полтавщине, Николаевщине, Сумщине, Житомирщине, Черниговщине, Харьковщине, Кировоградщине.
Аварийные отключения ввели временно, но следует экономить электричество - Укрэнерго11 ноября 2024, 09:27 • 13874 просмотра