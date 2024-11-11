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Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

Киев  •  УНН

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Укрэнерго дало указание отменить экстренные отключения света в нескольких областях Украины. Электроснабжение постепенно восстанавливается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Укрэнерго дало указание отменить экстренные отключения света в нескольких областях Украины, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Экстренные отключения света отменены", - сообщили в компании.

Как указали в компании, в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях по указанию Укрэнерго постепенно возвращают свет.

Также об отмене отключений сообщали и в ряде других регионов: в частности, на Полтавщине, Николаевщине, Сумщине, Житомирщине, Черниговщине, Харьковщине, Кировоградщине.

Аварийные отключения ввели временно, но следует экономить электричество - Укрэнерго11 ноября 2024, 09:27 • 13874 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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