Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

Укрэнерго дало указание отменить экстренные отключения света в нескольких областях Украины, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Экстренные отключения света отменены", - сообщили в компании.

Как указали в компании, в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях по указанию Укрэнерго постепенно возвращают свет.

Также об отмене отключений сообщали и в ряде других регионов: в частности, на Полтавщине, Николаевщине, Сумщине, Житомирщине, Черниговщине, Харьковщине, Кировоградщине.

Аварийные отключения ввели временно, но следует экономить электричество - Укрэнерго