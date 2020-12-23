Экс-чиновник ВСУ подозревается в многомиллионных убытках при закупке жилья для нужд Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Бывший начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины подозревается в нанесении ущерба на сумму более 20 млн гривен при закупке жилья для нужд Министерства обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
"...сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, чиновник во время проведения в 2018 году приобретения жилья на вторичном рынке для нужд Министерства обороны Украины при заключении договоров купли-продажи квартир искусственно завысил предельную стоимость за 1 квадратный метр жилья для города Харькова в интересах субъектов хозяйствования, совершив растрату денежных средств в особо крупных размерах. В результате таких действий Минобороны нанесено более 20 млн грн материального ущерба.
Напомним, суд избрал меру пресечения для лиц, которые зарабатывали на сделках с квартирами Минобороны в Житомирской области. Двум суд применил содержания под стражей, а двум другим назначил круглосуточный домашний арест.