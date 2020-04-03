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Суд обрав запобіжний захід особам, які заробляли на оборудках з квартирами Міноборони

Київ • УНН

 • 11213 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Суд обрав запобіжний захід для осіб, які заробляли на оборудках з квартирами Міноборони у Житомирській області. Двом суд застосував тримання під вартою, а двом іншим призначив цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу військової прокуратури центрального регіону України.

“2 квітня ухвалами Корольовського районного суду м. Житомира у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди в розмірі 37 500 грн. керівником установи МО України, обрано запобіжні заходи усім фігурантам. Двом з них суд застосував запобіжні заходи у виді тримання під вартою із визначенням суми застави у розмірі 42 тис. грн, двом іншим — у виді цілодобового домашнього арешту”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівник установи МО України — начальник однієї з квартирно-експлуатаційної частини району Житомирської області, діючи за попередньою змовою з військовослужбовцем Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України та ще двома пособниками, створив та реалізовував незаконну схему.

“Вказаний посадовець за „винагороду“ надавав дозволи на реєстрацію у відомчих квартирах з можливістю подальшої приватизації цього житла в одному з військових містечок на Житомирщині”, — йдеться у повідомленні.

Усіх чотирьох співучасників 31 березня було затримано прокурорами військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України спільно зі слідчими СУ ГУ НП в Житомирській області, за оперативного супроводження ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області.

Як повідомляв УНН раніше, у Києві судитимуть заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, який підозрюється у заволодіння коштів, виділених на будівництво житла військовим.

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