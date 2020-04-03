Суд обрав запобіжний захід особам, які заробляли на оборудках з квартирами Міноборони

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Суд обрав запобіжний захід для осіб, які заробляли на оборудках з квартирами Міноборони у Житомирській області. Двом суд застосував тримання під вартою, а двом іншим призначив цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу військової прокуратури центрального регіону України.