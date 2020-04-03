Суд избрал меру пресечения лицам, зарабатывавшим на сделках с квартирами Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Суд избрал меру пресечения для лиц, зарабатывавших на сделках с квартирами Минобороны в Житомирской области. Ко двум суд применил содержания под стражей, а двум другим назначил круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры центрального региона Украины.
“2 апреля постановлениями Королевского районного суда г. Житомира в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды в размере 37 500 грн. руководителем учреждения МО Украины, избраны меры пресечения всем фигурантам. Двум из них суд применил меры пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога в размере 42 тыс. грн, двум другим — в виде круглосуточного домашнего ареста”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что руководитель учреждения МО Украины — начальник одной из квартирно-эксплуатационной части района Житомирской области, действуя по предварительному сговору с военнослужащим Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины и еще двумя пособниками, создал и реализовал незаконную схему.
“Указанный чиновник за „вознаграждение“ предоставлял разрешения на регистрацию в ведомственных квартирах с возможностью дальнейшей приватизации этого жилья в одном из военных городков в Житомирской области”, — говорится в сообщении.
Всех четыре соучастника 31 марта были задержаны прокурорами военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины совместно со следователями СУ ГУ ЧП в Житомирской области, при оперативном сопровождении ВБКОЗ УСБУ в Житомирской области.
Как сообщал УНН ранее, в Киеве будут судить заместителя начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, который подозревается в завладении средств, выделенных на строительство жилья военным.