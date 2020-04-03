Суд избрал меру пресечения лицам, зарабатывавшим на сделках с квартирами Минобороны

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Суд избрал меру пресечения для лиц, зарабатывавших на сделках с квартирами Минобороны в Житомирской области. Ко двум суд применил содержания под стражей, а двум другим назначил круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры центрального региона Украины.