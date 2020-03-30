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Посадовця ЗСУ судитимуть через привласнення коштів, виділених на будівництво житла військовим

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Києві судитимуть заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, який підозрюється у заволодіння коштів, виділених на будівництво житла військовим. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього виконуючого обов’язки директора державного підприємства зі сфери управління Міністерства оборони України, який наразі обіймає посаду заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України. Посадовець обвинувачується у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 2 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що обвинувачений, користуючись своїм службовим становищем, привласнив закуплені за гроші державного підприємства товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 тисяч гривень.

Також він заволодів, під виглядом отримання безпроцентної фінансової позики від підприємства, грошовими коштами в сумі 482 тисячі гривень, які були виділені Міністерством оборони України на будівництво житла для військовослужбовців.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують інформацію про неналежне будівництво підрядними комерційними організаціями казарм для військовослужбовців в Одеській області.

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