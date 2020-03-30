Чиновника ВСУ будут судить за присвоение средств, выделенных на строительство жилья военным
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киеве будут судить заместителя начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, который подозревается в завладении средств, выделенных на строительство жилья военным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего исполняющего обязанности директора государственного предприятия из сферы управления Министерства обороны Украины, который сейчас занимает должность заместителя начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины. Чиновник обвиняется в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах (ч. 2 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что обвиняемый, пользуясь своим служебным положением, присвоил закупленные за деньги государственного предприятия товарно-материальные ценности на сумму более 130 тысяч гривен.
Также он завладел, под видом получения беспроцентного финансового займа от предприятия, денежными средствами в сумме 482 тысячи гривен, которые были выделены Министерством обороны Украины на строительство жилья для военнослужащих.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, правоохранители расследуют информацию о ненадлежащем строительстве подрядными коммерческими организациями казарм для военнослужащих в Одесской области.