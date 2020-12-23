Експосадовець ЗСУ підозрюється у багатомільйонних збитках під час закупівлі житла для потреб Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Колишній начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України підозрюється у завданні збитків на суму понад 20 млн гривень під час закупівлі житла для потреб Міністерства оборони України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"…повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за даними слідства, посадовець під час проведення у 2018 році закупівлі житла на вторинному ринку для потреб Міністерства оборони України при укладенні договорів купівлі-продажу квартир штучно завищив граничну вартість за 1 квадратний метр житла для міста Харкова в інтересах суб’єктів господарювання, вчинивши розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах. Внаслідок таких дій Міноборони завдано понад 20 млн грн матеріальної шкоди.
Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для осіб, які заробляли на оборудках з квартирами Міноборони у Житомирській області. Двом суд застосував тримання під вартою, а двом іншим призначив цілодобовий домашній арешт.