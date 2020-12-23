Експосадовець ЗСУ підозрюється у багатомільйонних збитках під час закупівлі житла для потреб Міноборони

"…повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за даними слідства, посадовець під час проведення у 2018 році закупівлі житла на вторинному ринку для потреб Міністерства оборони України при укладенні договорів купівлі-продажу квартир штучно завищив граничну вартість за 1 квадратний метр житла для міста Харкова в інтересах суб’єктів господарювання, вчинивши розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах. Внаслідок таких дій Міноборони завдано понад 20 млн грн матеріальної шкоди.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для осіб, які заробляли на оборудках з квартирами Міноборони у Житомирській області. Двом суд застосував тримання під вартою, а двом іншим призначив цілодобовий домашній арешт.