Экспорт зерна: АМПУ формирует первый караван из морских портов Украины и принимает заявки на следующие

Цитата

«Мы держим кулаки, пальцы, молимся, чтобы Администрация морских портов Украины сформировала первый караван для выхода из украинских портов и это уже сейчас происходит, и для того, чтобы он прошел. И тогда можно будет сказать, что инициатива заработала, и тогда можно будет работать с ожиданиями других судовладельцев, и тогда увеличится количество грузов», – рассказал Качка.

Детали

По его словам, сейчас собираются заявки для формирования караванов.

«Достаточно четкие сообщения от Ассоциации морских портов Украины, которая собирает заявки для формирования этих караванов. Это уже вопрос фактически такой навигации, сам факт, какой маршрут будет происходить. Это супертехнические детали. Важнейший элемент состоит в том, чтобы судовладельцы из Индонезии, из Малазии, из Египта говорили – мы отправляем свои сухогрузы в Черноморск или в Южный, для того, чтобы погружать там кукурузу. Это наша цель. Это то, к чему мы стремимся. Все остальное – это очень технические вещи или политические вещи», – сказал Качка.

Дополнение

Администрация морских портов Украины сообщала, что в связи с подписанием 22 июля 2022 года Инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы.

Отмечалось, что мероприятие и выход судов в указанные морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования.

Дополнение

россия 23 июля атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

россия заявила, что зерновое соглашение не исключает ударов по военным объектам в Одессе.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщал, что в настоящее время идет согласование последних документов. Ожидается, что соглашение заработает уже в ближайшие дни.