Експорт зерна: АМПУ формує перший караван з морських портів України і приймає заявки на наступні

Цитата

«Ми тримаємо кулаки, пальці, молимося на те, щоб Адміністрація морських портів України сформувала перший караван для виходу з українських портів і це вже зараз відбувається, і для того, щоб він пройшов. І тоді можна буде сказати, що ініціатива запрацювала, і тоді можна буде працювати з очікуваннями інших судновласників, і тоді збільшиться кількість вантажів», - розповів Качка.

Деталі

За його словами, наразі збираються заявки для формування караванів.

«Досить чіткі повідомлення від Асоціація морських портів України, що збираються заявки для формування цих караванів. Це вже питання фактично такої навігації, сам факт який маршрут буде відбуватися. Це супер технічні деталі. Найважливіший елемент полягає в тому, щоб судновласники з Індонезії, з Малазії, з Єгипту казали - ми відправляємо свої суховантажі до Чорноморська або до Південного, для того, щоб навантажувати там кукурудзу. Це наша мета. Це те до чого ми прагнемо. Все решта - це дуже технічні речі або політичні речі», - сказав Качка.

Доповнення

Адміністрація морських портів України повідомляла, що у зв’язку з підписанням 22 липня 2022 року Ініціативи щодо експорту зерна та пов’язаних харчових продуктів морським шляхом, здійснюється відповідна підготовка портів Одеса, Чорноморськ та Південий до відновлення роботи.

Зазначалося, що захід і вихід суден до вказаних морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який буде супроводжуватись судном лідирування.

Доповнення

Росія 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".

росія заявила, що зернова угода не виключає ударів по військових об'єктах в Одесі.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомляв, що наразі триває погодження останніх документів. Очікується, що угода запрацює вже найближчими днями.