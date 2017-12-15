Экспорт украинских товаров вырос почти на 21%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. По данным Госстатистики, экспорт украинских товаров за 10 месяцев этого года вырос до 35,2 млрд долл., наибольший рынок - ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Экспорт товаров украинского производства за январь-октябрь текущего года вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,18 млрд долл.", - говорится в сообщении.
Внешнеторговые операции велись с 220 странами мира.
Крупнейшим экспортным рынком для Украины остается рынок ЕС - 40,2% общего объема экспорта. Доля стран СНГ в общем объеме экспорта составляет 16,1%. Растет доля Турции (5,7%), Индии (5,2%), Китая (4,6%), Египта (4,3%), ОАЭ (4,1%).
Напомним, Украина планирует нарастить экспорт в Швейцарию.