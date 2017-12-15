Экспорт украинских товаров вырос почти на 21%

КИЕВ. 15 декабря. УНН. По данным Госстатистики, экспорт украинских товаров за 10 месяцев этого года вырос до 35,2 млрд долл., наибольший рынок - ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабмина.