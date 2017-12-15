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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96169 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101474 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101841 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115639 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103068 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105665 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112564 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117218 просмотра

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9 марта, 17:47 • 123037 просмотра

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Актуальное
Экспорт украинских товаров вырос почти на 21%

Экспорт украинских товаров вырос почти на 21%

Киев  •  УНН

 • 11165 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. По данным Госстатистики, экспорт украинских товаров за 10 месяцев этого года вырос до 35,2 млрд долл., наибольший рынок - ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Экспорт товаров украинского производства за январь-октябрь текущего года вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,18 млрд долл.", - говорится в сообщении.

Внешнеторговые операции велись с 220 странами мира.

Крупнейшим экспортным рынком для Украины остается рынок ЕС - 40,2% общего объема экспорта. Доля стран СНГ в общем объеме экспорта составляет 16,1%. Растет доля Турции (5,7%), Индии (5,2%), Китая (4,6%), Египта (4,3%), ОАЭ (4,1%).

Напомним, Украина планирует нарастить экспорт в Швейцарию.

 

Украинские Национальные Новости

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