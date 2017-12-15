Експорт українських товарів зріс майже на 21%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За даними Держстатистики, експорт українських товарів за 10 місяців цього року зріс до 35,2 млрд дол., найбільший ринок - ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Кабміну.
"Експорт товарів українського виробництва за січень-жовтень поточного року зріс на 20,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становив 35,18 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.
Зовнішньоторговельні операції велись з 220 країнами світу.
Найбільшим експортним ринком для України залишається ринок ЄС – 40,2% загального обсягу експорту. Частка країн СНД в загальному обсязі експорту становить 16,1%. Зростає доля Туреччини (5,7%), Індії (5,2%), Китаю (4,6%), Єгипту (4,3%), ОАЕ (4,1%).
Нагадаємо, Україна планує наростити експорт до Швейцарії.