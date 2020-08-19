Экспорт испанских вин обвалился наполовину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. За последние полгода экспорт испанских вин упал на 50%, передает УНН со ссылкой на The Drinks Business.
Продажи испанских вин внутри страны также упали - на рекордные 65%.
На фоне этого в текущем году Испания планирует собрать рекордный урожай винограда, который может дать около 43 млн гл вина. Но поскольку продажи напитка рекордно упали, урожай переработают на коньяк или технический спирт.
Для реализации данной цели правительство страны выделило 90 млн евро.
Напомним, что Украина больше вина покупает в Италии, а свое продает, в основном, в Германию.
При этом, украинские потребители все же предпочитают вина отечественного производства и покупают их чаще, чем импортированные.
Среди наиболее популярных вин в Украине: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) и "Micado" (57,2%).