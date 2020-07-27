Купуємо в Італії, а продаємо Німеччині – Держстат оприлюднив структуру експорту вина

Купуємо в Італії, а продаємо Німеччині – Держстат оприлюднив структуру експорту вина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. За 5 місяців цього року Україна експортувала ігристих вин на 2,1 млн дол. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Найбільше українських ігристих вин придбала Німеччина - на 737 тис. доларів.
Чимало ігристих вин Україна поставила Казахстану (на 133 тис. доларів) та Нігерії (на 111 тис. доларів).
Також, цьогоріч українські ігристі вина купували словаки (37 тис. доларів), поляки (19,4 тис. доларів), китайці (19,5 тис. доларів), австралійці (1,5 тис. доларів).
Водночас, імпорт ігристих вин Україною за 5 місяців цього року становив 9,3 млн дол.
Україна імпортувала напій із Італії (4,7 млн дол.), Франції (1,5 млн дол.), Іспанії (1,4 млн дол.), Бельгії (148 тис. дол.), Грузії (405 тис. дол).
Як писав УНН, українці обирають вино вітчизняного виробництва і купують його частіше за іноземне.
Серед найбільш популярних вин в Україні: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) та "Micado" (57,2%).
Нагадаємо, американські вчені нещодавно прийшли до висновку, що червоне вино знижує ризик інсульту на 30%.