Покупаем в Италии, а продаем Германии - Госстат обнародовал структуру экспорта вина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. За 5 месяцев этого года Украина экспортировала игристых вин на 2,1 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Больше всего украинских игристых вин приобрела Германия — на 737 тыс. долларов.
Многио игристых вин Украины поставила Казахстану (на 133 тыс. долларов) и Нигерии (на 111 тыс. долларов).
Также, в этом году украинские игристые вина покупали словаки (37 тыс. долларов), поляки (19,4 тыс. долларов), китайцы (19,5 тыс. долларов), австралийцы (1,5 тыс. долларов).
В то же время, импорт игристых вин Украины за 5 месяцев этого года составил 9,3 млн долл.
Украина импортировала напиток с Италии (4,7 млн долл.), Франции (1,5 млн долл.), Испании (1,4 млн долл.), Бельгии (148 тыс. долл.), Грузии (405 тыс. долл).
Как писал УНН, украинцы выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще чем иностранное.
Среди наиболее популярных вин в Украине: ТМ “Коблево” (71,8%), ТМ “Koktebel” (62,6%), ТМ “Шабо” (62,1%), ТМ “Inkerman” (61,2%) и “Micado” (57,2%).
Напомним,американские ученые недавно пришли к выводу, что красное вино снижает риск инсульта на 30%.