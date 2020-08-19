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Експорт іспанських вин обвалився наполовину

Експорт іспанських вин обвалився наполовину

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. За останні півроку експорт іспанських вин впав на 50%, передає УНН із посиланням на The Drinks Business.

Продажі іспанських вин всередині країни також впали - на рекордні 65%.

На тлі цього у поточному році Іспанія планує зібрати рекордний урожай винограду, який може дати близько 43 млн гл вина. Але оскільки продажі напою рекордно впали, урожай перероблять на коньяк або технічний спирт.

Для реалізації даної мети уряд країни виділив 90 млн євро.

Нагадаємо, що Україна найбільше вина купує в Італії, а своє продає, переважно, до Німеччини.

При цьому, українські споживачі все ж віддають перевагу винам вітчизняного виробництва і купують їх частіше, ніж імпортовані.

Серед найбільш популярних вин в Україні: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) і "Micado" (57,2%).

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