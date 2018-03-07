Экспорт в ЕС: в Госстатистики назвали крупнейших покупателей украинских товаров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В прошлом году крупнейшие по объему экспортные поставки Украина осуществляла в Польшу, Италию, Германию и Нидерланды. Об этом сообщили в Госстатистики, передает УНН.
“Самые большие экспортные поставки товаров среди стран-членов ЕС осуществлялись в Польшу, Италию, Германию и Нидерланды. Наибольшие объемы экспорта в страны ЕС составляла продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности — 32,2% от общего объема экспорта, недрагоценные металлы и изделия из них — 21,4%, механические и электрические машины — 14,2%”, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что среди других стран мира больше всего экспортировались товары в Российскую Федерацию, Турцию, Индию, Китай и Египет.
“Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в США на 94,1%, Нидерланды — на 68,4%, Республику Молдова — на 47,1%, Словакию — на 39,2%, Италию — на 28,0% , Чехию — на 27,5%, Беларусь — на 26,6%, Венгрию — на 26,0%, Испанию — на 25,4%, Польшу и Израиль — на 23,8%, Германию — на 23,2% , Турцию — на 22,9%, Румынию — на 17,4%, Индию — на 15,9%, Китай — на 11,3%, Российскую Федерацию — на 9,6%, уменьшился в Египет на 19,2% , Саудовскую Аравию — на 12,8%”, - добавили в Госстатистики.
В целом в 2017 году объем экспорта товаров в страны ЕС составил 17 млрд 534,5 млн долл., или 40,5% от общего объема экспорта (в 2016 году — 13 млрд 496,3 млн долл., или 37,1%), и увеличился по сравнению с 2016 годом на 4 млрд 38,2 млн долл., или на 29,9%.
Напомним, в 2017 году отрицательное сальдо торгового баланса Украины с ЕС выросло на 3,3 млрд долл.