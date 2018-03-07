Експорт до ЄС: у Дежстатистики назвали найбільших покупців українських товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Минулого року найбільші за обсягом експортні поставки Україна здійснювала до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів. Про це повідомили у Держстатистики, передає УНН.
“Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів. Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 32,2% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 21,4%, механічні та електричні машини — 14,2%”, — сказано у повідомленні.
При цьому зазначається, що серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.
“Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США на 94,1%, Нідерландів — на 68,4%, Молдови, Республіки — на 47,1%, Словаччини — на 39,2%, Італії — на 28,0%, Чехії — на 27,5%, Білорусі — на 26,6%, Угорщини — на 26,0%, Іспанії — на 25,4%, Польщі та Ізраїлю — на 23,8%, Німеччини — на 23,2%, Туреччини — на 22,9%, Румунії — на 17,4%, Індії — на 15,9%, Китаю — на 11,3%, Російської Федерації — на 9,6%, зменшився до Єгипту на 19,2%, Саудівської Аравії — на 12,8%”, — додали у Держстатистики.
Загалом у 2017 році обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 17 млрд 534,5 млн дол., або 40,5% від загального обсягу експорту (у 2016 році — 13 млрд 496,3 млн дол., або 37,1%), та збільшився порівняно із 2016 роком на 4 млрд 38,2 млн дол., або на 29,9%.
Нагадаємо, у 2017 році негативне сальдо торговельного балансу України з ЄС становило 3,3 млрд дол.