Экспертов НАТО пригласили в Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В пятницу состоялась встреча украинских парламентариев с делегацией Международного секретариата (МС) НАТО во главе с Флорианом Энке. Об этом написала председатель парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз на странице в Facebook, передает УНН.
“Сегодня совместно с коллегами — Марией Ионовой, Юрием Березой, Ольгой Бельковой, Андреем Левусом, Сергеем Высоцким встретились с делегацией Международного секретариата (МС) НАТО во главе с Флорианом Энке. Это оценочная миссия МС НАТО, цель которой — обсуждение выполнения украинской стороной положений Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО”, — сообщила парламентарий.
По ее словам, украинская сторона представила видение состояния реализации ключевых реформ, в частности, в секторе безопасности и обороны, остановились на секторах экономики, энергетики, гуманитарном и образования, которые требуют изменений законодательного поля и тому подобное.
Стороны также обсудили экономические вызовы Украины и опасность для стран-членов НАТО проекта “Северный поток-2”. Отдельной темой обсуждения была система усиления эффективности Годовой национальной программы как ключевого механизма евроатлантической интеграции.
“В рамках обсуждения вопроса о пролонгации положений закона об образовании привели аргументы о недопустимости действий и шантажа, которые использует Венгрия, блокируя работу КУН. Также предложили сделать визит оценочной миссии МС НАТО на Закарпатье, чтобы убедиться в том, что именно украинский язык нуждается должного отношения и фактического государственной защиты”, - отметила Фриз.
Как сообщал УНН, по оценкам генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, ключ к разблокированию работы Комиссии Украина-НАТО лежит в плоскости договоренностей между Украиной и Венгрией в вопросе обеспечения языковых прав венгерского меньшинства.