Експертів з НАТО запросили на Закарпаття

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У п’ятницю відбулась зустріч українських парламентарів з делегацією Міжнародного секретаріату (МС) НАТО на чолі з Флоріаном Енке. Про це написала голова парламентської делегації в ПА НАТО Ірина Фріз на сторінці у Facebook, передає УНН.