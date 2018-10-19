Експертів з НАТО запросили на Закарпаття

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У п’ятницю відбулась зустріч українських парламентарів з делегацією Міжнародного секретаріату (МС) НАТО на чолі з Флоріаном Енке. Про це написала голова парламентської делегації в ПА НАТО Ірина Фріз на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні спільно з колегами — Марією Іоновою, Юрієм Березою, Ольгою Бельковою, Андрієм Левусом, Сергієм Висоцьким мали зустріч з делегацією Міжнародного секретаріату (МС) НАТО на чолі з Флоріаном Енке. Це оціночна місія МС НАТО, яка має на меті обговорення виконання українською стороною положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО”, — повідомила парламентар.

За її словами, українська сторона представила бачення щодо стану реалізації ключових реформ, зокрема, в секторі безпеки і оборони, зупинились на секторах економіки, енергетики, гуманітарному та освіти, які потребують змін законодавчого поля тощо.

Сторони також обговорили економічні виклики України та небезпеку для країн-членів НАТО проекту "Північний потік-2". Окремою темою обговорення була система посилення ефективності Річної національної програми як ключового механізму євроатлантичної інтеграції.

“В рамках обговорення питання щодо пролонгації положень закону про освіту навели аргументи щодо неприпустимості дій та шантажу, які використовує Угорщина, блокуючи роботу КУН. Також запропонували зробити візит оціночної місії МС НАТО до Закарпаття, щоб переконатися в тому, що саме українська мова потребує належного відношення й фактичного державного захисту”, — зазначила Фріз.

Як повідомляв УНН, за оцінками Генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, ключ до розблокування роботи Комісії Україна-НАТО лежить в площині домовленостей між Україною та Угорщиною в питанні забезпечення мовних прав угорської меншини.

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