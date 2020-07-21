Эксперт жестко раскритиковал командование ВСУ: раненых и убитых выносят любой ценой, а мы нарушили этот закон

"Куда дрейфуют Вооруженные силы при Зеленском и Хомчаке?" - задается вопросом эксперт и констатирует, что оставшееся тело убитого украинского военного "это настоящий позор".

"В последовательной серии эпизодов, которые там произошли, было сделано неправильно все, что можно, и еще несколько неправильностей придумали специально для него. Развал управления в бригаде. Потом мы долго врали о том, как было, чтобы отмазаться от развала.

Затем туда съездили Президент и Главнокомандующий ВСУ. И, подозреваю, сами организовывали эвакуацию. И солгали публично еще раз о том, что все под контролем. В результате этой организации, то раненный, то уже мертвый солдат, лежал на нейтральной полосе. Четыре дня. А потом нас смачно ткнули носом в реальность.

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Сколько ни говори о монтаже и умышленном создании впечатлений со стороны служб противника, ни бардак, что происходит в нагрудной камере, ни факт четырех дней, этим не заговоришь. И тем более не заговоришь нашей лжи", - считает Арестович.

Он также обратил внимание на то, что не было оценок событий от ОБСЕ.

"Если реально был режим "тишины", ОБСЕ первые должны были бы подтвердить его нарушения россиянами", - говорит эксперт и добавляет, что "прямое вмешательство двух главнокомандующих в эти события не только не изменило ситуации - оно ее ухудшило".

Логика и этика военной службы предусматривает, что своих раненых и убитых выносят любой ценой, отмечает Арестович.

"В каждой армии мира есть не один, не два и не три эпизода, в которых, для того, чтобы вынести не только раненых - просто тела, гибли новые солдаты. Но выносили. Это - закон, который не обсуждается. Если этого не делать, не возвращать своих, никто больше не пойдет. Закон этот имеет такую силу, что ни конкретная ситуация, никакие международные договоры, ни одно обстоятельство в мире, не может служить оправданием для его нарушения.

Мы - нарушили", - резюмировал эксперт.

И снова задался риторическим вопросом: "Куда дрейфуют Вооруженные силы при Зеленском и Хомчаке?"

"К развалу, дезорганизации и деморализации?" - завершил он свой сообщение.

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Как писал УНН, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н.п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Впоследствии по поручению Президента, на место выехали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец. А еще позже, прокуратура начала расследование обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего военнослужащего.

Далее, украинская сторона из-за обстрелов не могла провести поиск раненого украинского военнослужащего. Тот несколько дней оставался в "серой зоне" в районе поселка Зайцево.