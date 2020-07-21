Експерт жорстко розкритикував командування ЗСУ: поранених і вбитих виносять за будь-яку ціну, а ми порушили цей закон

"Куди дрейфують Збройні сили при Зеленському і Хомчаку?" - задається питанням експерт і констатує, що полишене тіло убитого українського військового "це справжня ганьба".

"У послідовній серії епізодів, які там відбулися, було зроблено неправильно все, що можна, і ще кілька неправильностей придумали спеціально для нього. Розвал управління у бригаді. Потім ми довго брехали про те, як було, щоб відмазатися від розвалу.

Потім туди з'їздили Президент і Головнокомандувач ЗСУ. І, підозрюю, самі організовували евакуацію. І збрехали публічно ще раз про те, що все під контролем. У результаті цієї організації, чи то поранений, чи то вже мертвий солдат, лежав на нейтральній смузі. Чотири дні. А потім нас смачно ткнули носом в реальність.

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Скільки не говори про монтаж і навмисне створення вражень з боку інформаційних служб противника, ні бардак, що відбувається в нагрудній камері, ні факт чотирьох днів, цим не заговориш. І тим більше не заговориш нашої брехні", - вважає Арестович.

Він також звернув увагу на те, що не було оцінок подій від ОБСЄ.

"Якщо реально був режим "тиші", ОБСЄ перші повинні були б підтвердити його порушення росіянами", - каже експерт і додає, що "пряме втручання двох головнокомандувачів в ці події не тільки не змінило ситуації — воно її погіршило".

Логіка та етика військової служби передбачає, що своїх поранених і убитих виносять за будь-яку ціну, наголошує Арестович.

"У кожній армії світу є не один, не два і не три епізоди, в яких, для того, щоб винести не те що поранених - просто тіла, гинули нові солдати. Але виносили. Це - закон, який не обговорюється. Якщо так не чинити, не повертати своїх, ніхто більше не піде. Закон цей має таку силу, що ні конкретна ситуація, ніякі міжнародні договори, жодна обставина у світі, не може служити виправданням для його порушення.

Ми - порушили", - резюмував експерт.

І знову задався риторичним питанням: "Куди дрейфують Збройні сили при Зеленському і Хомчаку?"

"У розвал, дезорганізацію і деморалізацію?", - завершив він свій допис.

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Як писав УНН, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н.п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.

Згодом за дорученням Президента, на місце виїхали Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець. А ще згодом, прокуратура розпочала розслідування обстрілу медперсоналу під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця.

Далі, українська сторона через обстріли не могла провести пошук пораненого українського військовослужбовця. Той декілька днів залишався у "сірій зоні" в районі селища Зайцеве.