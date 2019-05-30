Эксперт: жилье на первичном рынке дешеветь не будет

"Первичный рынок недвижимости переживает некую стабильность. Прежде всего в цене. Она пока стабильна, так как газ, электричество более-менее стабильны, никаких серьезных изменений в плане того, что влияет на себестоимость, не произошло, поэтому застройщики держат цену, которая есть. То, что она падать не будет - это 100%. Куда уже дешевле", - считает Костецкий.

Эксперты в один голос советуют не ждать удешевления жилья. В подтверждение этого свидетельствует и рост стоимости строительных работ – за год он составил 9%.

Как пояснили у крупнейшего столичного застройщика, стоимость строительства будет расти. Соответственно будет расти и стоимость квадратного метра жилья. Директор Департамента продаж и маркетинга "ХК Киевгорстрой" Татьяна Маркова объяснила, что этому способствует ряд факторов.

"Новостройки дорожают. На некоторые объекты Компания уже повысила цены, на другие будет повышать по мере роста самого объекта или изменений факторов, непосредственно влияющих на ценообразование. Связано это, прежде всего, с тем, что повышается цена на все комплектующие, все дорожает, растет и цена строительства "квадрата", - пояснила Маркова.

По ее словам, рост цен влияет на продажи только частично, ведь покупка жилья - не сиюминутное решение.

Она напомнила, что о повышении цен "Киевгорстрой" всегда предупреждает заранее, давая возможность тем, кто, откладывал покупку, не упустить возможности купить жилье по старой цене.

Кроме того, она отметила, что застройщик и банки-партнеры предлагают рассрочку и ипотеку.