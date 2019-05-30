Застройщик показал ход работ на ЖК Mirax
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Работы по возведению нового многофункционального комплекса "Mirax" в Киеве продолжаются. Как происходит процесс, показал застройщик - Холдинговая компания "Киевгорстрой", сообщает УНН.
На сегодня в доме № 1, секция А, выполняется монолитная часть парапета, штукатурные работы; проходит обустройство инженерных коммуникаций (вентиляции, водопровода, канализации, отопления); запущены в производство окна. В доме № 1, секция Б, выполняются работы по устройству свайного поля. В районе дома № 1 выполняются работы по устройству вертикальных элементов винтового въезда в паркинг.
В доме № 2, секция А, ведутся работы по устройству монолита на уровне 19 этажа, проводят кирпичную кладку по 17-й этаж включительно, ведутся работы по обустройству инженерных сетей (воздуховода, водопровода, канализации).
В доме № 3, секция А, выполняется водопонижение грунтовых вод. В первых числах июня начнется раскоп свайного поля.
В доме № 4, секция Б, выполнено свайное поле на 95%. В доме № 4, секция В, заканчивают выполнять вертикальные конструкции цокольного этажа. В районе 4-го дома выполняется винтовой выезд из паркинга. По паркингу выполняется нижняя забирка.
Напомним, новый ЖК возводится по улице Глыбочицкой, 43 в Шевченковском районе Киева.