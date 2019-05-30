Застройщик показал ход работ на ЖК Mirax

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 36319 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 57682 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 74538 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 88256 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122216 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111433 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144614 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130123 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130194 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Застройщик показал ход работ на ЖК Mirax

Застройщик показал ход работ на ЖК Mirax

Киев  •  УНН

 • 10528 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Работы по возведению нового многофункционального комплекса "Mirax" в Киеве продолжаются. Как происходит процесс, показал застройщик - Холдинговая компания "Киевгорстрой", сообщает УНН.

На сегодня в доме № 1, секция А, выполняется монолитная часть парапета, штукатурные работы; проходит обустройство инженерных коммуникаций (вентиляции, водопровода, канализации, отопления); запущены в производство окна. В доме № 1, секция Б, выполняются работы по устройству свайного поля. В районе дома № 1 выполняются работы по устройству вертикальных элементов винтового въезда в паркинг.

В доме № 2, секция А, ведутся работы по устройству монолита на уровне 19 этажа, проводят кирпичную кладку по 17-й этаж включительно, ведутся работы по обустройству инженерных сетей (воздуховода, водопровода, канализации).

В доме № 3, секция А, выполняется водопонижение грунтовых вод. В первых числах июня начнется раскоп свайного поля.

В доме № 4, секция Б, выполнено свайное поле на 95%. В доме № 4, секция В, заканчивают выполнять вертикальные конструкции цокольного этажа. В районе 4-го дома выполняется винтовой выезд из паркинга. По паркингу выполняется нижняя забирка.

Напомним, новый ЖК возводится по улице Глыбочицкой, 43 в Шевченковском районе Киева.

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