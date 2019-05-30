Забудовник показав хід робіт на ЖК Mirax
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Роботи зі зведення нового багатофункціонального комплексу “Mirax” у Києві продовжуються. Як відбувається процес, показав забудовник - Холдингова компанія “Київміськбуд”, повідомляє УНН.
На сьогодні у будинку № 1, секція А, виконується монолітна частина парапету, штукатурні роботи; проходить облаштування інженерних комунікацій (вентиляції, водопроводу, каналізації, опалення); запущені у виробництво вікна. У будинку № 1, секція Б, виконуються роботи з облаштування пальового поля. У районі будинку № 1 виконуються роботи з облаштування вертикальних елементів гвинтового в’їзду в паркінг.
У будинку № 2, секція А, проходять роботи по влаштуванню моноліту на рівні 19 поверху, проводять цегляну кладку по 17-й поверх включно, проходять роботи з облаштування інженерних мереж (повітропроводу, водопроводу, каналізації).
У будинку № 3, секція А, виконується водопониження ґрунтових вод. У перших числах червня розпочнеться розкопка пальового поля.
У будинку № 4, секція Б, виконано пальове поле на 95%. У будинку № 4, секція В, закінчують виконувати вертикальні конструкції цокольного поверху. У районі 4-го будинку виконується гвинтовий виїзд із паркінгу. По паркінгу виконується нижня забирка.
Нагадаємо, новий ЖК зводиться по вулиці Глибочицькій, 43 у Шевченківському районі Києва.