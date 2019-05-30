Експерт: житло на первинному ринку дешевшати не буде

"Первинний ринок нерухомості переживає якусь стабільність. Перш за все в ціні. Вона поки стабільна, оскільки газ, електрика більш-менш стабільні, ніяких серйозних змін в плані того, що впливає на собівартість, не відбулося, тому забудовники тримають ту ціну, яка є. Те, що вона падати не буде - це 100%. Куди вже дешевше", - вважає Костецький.

Експерти в один голос радять не чекати здешевлення житла. На підтвердження цього свідчить і зростання вартості будівельних робіт - за рік він склав 9%.

Як пояснили у найбільшого столичного забудовника, вартість будівництва буде рости. Відповідно буде зростати і вартість квадратного метра житла. Директор Департаменту з продажу та маркетингу "ХК Київміськбуд" Тетяна Маркова пояснила, що цьому сприяє ряд факторів.

"Новобудови дорожчають. На деякі об'єкти Компанія вже підвищила ціни, на інші підвищуватиме за мірою зростання самого об'єкта або змін факторів, які безпосередньо впливають на ціноутворення. Пов'язано це, перш за все, з тим, що підвищується ціна на всі комплектуючі, все дорожчає, зростає і ціна будівництва "квадрата", - пояснила Маркова.

За її словами, зростання цін впливає на продаж тільки частково, адже покупка житла - не одномоментне рішення.

Вона нагадала, що про підвищення цін "Київміськбуд" завжди попереджає заздалегідь, даючи можливість тим, хто, відкладав покупку, не втратити можливості купити житло за старою ціною.

Крім того, вона зазначила, що забудовник і банки-партнери пропонують розстрочку і іпотеку.