Эксперт: существенных изменений в монитринге в ОБСЕ не состоится

КИЕВ. 2 января. УНН. С приходом С.Курца на должность нового главы ОБСЕ кардинальных изменений по крайней мере в отношении Украины не стоит ожидать, в частности, он не влияет на санкции, ведь ОБСЕ этими вопросами не занимается, также и решение о введении полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе принималось на уровне Нормандского формата и от руководителя ОБСЕ здесь только зависит ускорение или замедление реализации решений. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог, депутат ВР предыдущих созывов Тараса Чорновил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый глава ОБСЕ С.Курц не будет слишком инициативным - эксперт

Что касается контроля, мониторинга, где ОБСЕ имеет ключевую роль, то Т.Чорновил тоже не видит оснований, чтобы состоялись какие-то изменения.

"Есть представительство различных государств, есть определенные интриги внутри ОБСЕ, готов ли их новый лидер разрулить? Честно говоря мне кажется, что не очень. Я не вижу вообще оснований ожидать каких-то кардинальных изменений в ОБСЕ в контексте Украины. Он что-то говорил о внутренней реформе ОБСЕ помню, хотя это было довольно давно и это были пожелания по совершенно иным должностям, поэтому я не уверен насколько это серьезно и конкретизировано. Но возможно именно внутренние реформы, повышение роли ОБСЕ, влияния ОБСЕ - возможно он захочет это сделать. В контексте же нашем здесь зависит все от договоренностей между Украиной и рядом других государств в том числе и сильных мира сего, поэтому изменений особых не будет", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С приходом на должность нового главы ОБСЕ С.Курца не стоит ожидать кардинальных изменений в отношении Украины - эксперт

Эксперт также положительно отметил визит С.Курца в Мариуполь и Днепр, который состоится в течение 3-4 января.

"Это хорошо, когда эти визиты происходят в регионы, так как там очень много даже таких довольно пророссийских или примирительных пацифистских европейских лидеров, которые очень быстро прозревают, когда попадают в эти места. Главное, чтобы было достаточное внимание и было показано все, что надо показать. В Мариуполе чтобы свозили на микрорайон Восточный и показали именно как по мирному городу "лупили", где были и какие разрушения, куда "Град" стрелял. Обязательно повезти в центральный военный госпиталь, обязательно повезти в областную больницу, где сейчас наши раненые военные находятся в Днепре. Это тоже очень важно. Когда ты приезжаешь и видишь реальные руины, у тебя реально немного в голове начинает немного меняться", - отметил В.Чорновил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австрия намерена добиваться ослабления санкций в отношении РФ

По его мнению, поездка нового главы ОБСЕ не будет на таком уровне как рискнул сделать Петр Порошенко перед Новым годом, когда он американских сенаторов повез фактически на линию огня, и показал им реальное Широкино.

"Знаете, когда люди вообще попадают не в прифронтовую зону, а прямо на фронт, большие серьезные политики даже если среди них республиканец Маккейн, который имеет военный боевой опыт, но когда сейчас после многих лет мирной жизни попадают прямо на линию конфликта, понимают, что тут враг за пару сотен метров, что здесь реально стреляют, в них очень много пробуждается, люди чувствуют себя настолько причастными к ситуации, и американская делегация которая сейчас побывала на линии огня фактически, я думаю, что она уже вернется в США и очень жестко будет давить на свои политические силы и на Д.Трампа в плане того, что это все таки должна быть поддержка Украины и отношение соответствующее к России. Я думаю хорошее обстоятельство такая поездка, с максимальным представлением фактажа, она очень сильно прочищает мозг даже тем людям, которые говорят о снятии или ослабления санкций, тем более санкции решает все равно не ОБСЕ", - подытожил эксперт.

Напомним, Австрия начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.

Как сообщал УНН, П.Климкин обсудит с главой ОБСЕ С.Курцом состояние выполнения минских соглашений.