Эксперт: существенных изменений в монитринге в ОБСЕ не состоится

ukru
19:49 • 65290 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 114498 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 111890 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 109524 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 136158 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113379 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120592 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130250 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140340 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144622 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 109884 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 63185 просмотра
Рубио объяснил, как можно сдерживать новые нападения на Украину

Рубио объяснил, как можно сдерживать новые нападения на Украину

12 марта, 14:54 • 32604 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 102263 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 35311 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 65290 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 114498 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 102263 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 109884 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 136158 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137506 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145644 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150550 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149023 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152394 просмотра
Актуальное
Эксперт: существенных изменений в монитринге в ОБСЕ не состоится

Эксперт: существенных изменений в монитринге в ОБСЕ не состоится

Киев • УНН

 • 11521 просмотра

С начала 2017 г. председательство в международной организации ОБСЕ перешло к австрийскому министру иностранных дел Себастьяну Курцу, который недавно делал заявления об ослаблении санкций в отношении России.

КИЕВ. 2 января. УНН. С приходом С.Курца на должность нового главы ОБСЕ кардинальных изменений по крайней мере в отношении Украины не стоит ожидать, в частности, он не влияет на санкции, ведь ОБСЕ этими вопросами не занимается, также и решение о введении полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе принималось на уровне Нормандского формата и от руководителя ОБСЕ здесь только зависит ускорение или замедление реализации решений. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог, депутат ВР предыдущих созывов Тараса Чорновил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый глава ОБСЕ С.Курц не будет слишком инициативным - эксперт

Что касается контроля, мониторинга, где ОБСЕ имеет ключевую роль, то Т.Чорновил тоже не видит оснований, чтобы состоялись какие-то изменения.

"Есть представительство различных государств, есть определенные интриги внутри ОБСЕ, готов ли их новый лидер разрулить? Честно говоря мне кажется, что не очень. Я не вижу вообще оснований ожидать каких-то кардинальных изменений в ОБСЕ в контексте Украины. Он что-то говорил о внутренней реформе ОБСЕ помню, хотя это было довольно давно и это были пожелания по совершенно иным должностям, поэтому я не уверен насколько это серьезно и конкретизировано. Но возможно именно внутренние реформы, повышение роли ОБСЕ, влияния ОБСЕ - возможно он захочет это сделать. В контексте же нашем здесь зависит все от договоренностей между Украиной и рядом других государств в том числе и сильных мира сего, поэтому изменений особых не будет", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С приходом на должность нового главы ОБСЕ С.Курца не стоит ожидать кардинальных изменений в отношении Украины - эксперт

Эксперт также положительно отметил визит С.Курца в Мариуполь и Днепр, который состоится в течение 3-4 января.

"Это хорошо, когда эти визиты происходят в регионы, так как там очень много даже таких довольно пророссийских или примирительных пацифистских европейских лидеров, которые очень быстро прозревают, когда попадают в эти места. Главное, чтобы было достаточное внимание и было показано все, что надо показать. В Мариуполе чтобы свозили на микрорайон Восточный и показали именно как по мирному городу "лупили", где были и какие разрушения, куда "Град" стрелял. Обязательно повезти в центральный военный госпиталь, обязательно повезти в областную больницу, где сейчас наши раненые военные находятся в Днепре. Это тоже очень важно. Когда ты приезжаешь и видишь реальные руины, у тебя реально немного в голове начинает немного меняться", - отметил В.Чорновил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австрия намерена добиваться ослабления санкций в отношении РФ

По его мнению, поездка нового главы ОБСЕ не будет на таком уровне как рискнул сделать Петр Порошенко перед Новым годом, когда он американских сенаторов повез фактически на линию огня, и показал им реальное Широкино.

"Знаете, когда люди вообще попадают не в прифронтовую зону, а прямо на фронт, большие серьезные политики даже если среди них республиканец Маккейн, который имеет военный боевой опыт, но когда сейчас после многих лет мирной жизни попадают прямо на линию конфликта, понимают, что тут враг за пару сотен метров, что здесь реально стреляют, в них очень много пробуждается, люди чувствуют себя настолько причастными к ситуации, и американская делегация которая сейчас побывала на линии огня фактически, я думаю, что она уже вернется в США и очень жестко будет давить на свои политические силы и на Д.Трампа в плане того, что это все таки должна быть поддержка Украины и отношение соответствующее к России. Я думаю хорошее обстоятельство такая поездка, с максимальным представлением фактажа, она очень сильно прочищает мозг даже тем людям, которые говорят о снятии или ослабления санкций, тем более санкции решает все равно не ОБСЕ", - подытожил эксперт.

Напомним, Австрия начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.

Как сообщал УНН, П.Климкин обсудит с главой ОБСЕ С.Курцом состояние выполнения минских соглашений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы