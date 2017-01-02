Експерт: суттєвих змін у монітрингу в ОБСЄ не відбудеться

КИЇВ. 2 січня. УНН. З приходом С.Курца на посаду нового голови ОБСЄ кардинальних змін принаймні щодо України не варто очікувати, зокрема, він не впливатиме на санкції, бо ОБСЄ цими питаннями не займається, також і рішення про запровадження поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі приймалися на рівні Нормандського формату і від керівника ОБСЄ тут тільки залежить прискорення чи уповільнення реалізації рішень. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог, депутат ВР попередніх скликань Тараса Чорновіл.

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Що стосується контролю, моніторингу, де ОБСЄ має ключову роль, то тут Т.Чорновіл теж не бачить підстав, щоб відбулись якісь зміни.

"Є представництво різних держав, є певні інтриги всередині ОБСЄ, чи готовий їх новий лідер розрулити? Чесно кажучи мені здається, що не дуже. Я не бачу взагалі підстав очікувати якихось кардинальних змін в ОБСЄ в контексті України. Він щось говорив про внутрішню реформу ОБСЄ пригадую, хоча це було досить давно і це були побажання з зовсім інших посад, тому я не впевнений наскільки це серйозно і конкретизовано. Але можливо саме внутрішні реформи, підняття ролі ОБСЄ, впливу ОБСЄ – можливо він захоче це зробити. У контексті ж нашому тут залежить все від домовленостей між Україною і рядом інших держав в тому числі і сильних світу цього, тому змін особливих не буде", - розповів він.

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Експерт також позитивно відзначив візит С.Курца в Маріуполь та Дніпро, який відбудеться протягом 3-4 січня.

"Це добре, коли ці візити відбуваються в ті регіони, тому що там дуже багато навіть таких доволі проросійських або примирливих пацифістських європейських лідерів, які дуже швидко прозрівають, коли потрапляють в ці місця. Головне, щоб була достатня увага і було показано все, що треба показати. В Маріуполі щоб звозили на мікрорайон Східний і показали конкретно як по мирному місту "лупили", де були і які руйнування, куди "Град" стріляв. Обов'язково повезти в центральний військовий госпіталь, обов’язково повезти в обласну лікарню де зараз наші поранені військові перебувають в Дніпрі. Це теж дуже важливо. Коли ти приїжджаєш і бачиш реальні руїни в тебе реально трохи в голові починає дещо мінятися",- зазначив Т.Чорновіл.

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На його думку, поїздка нового голови ОБСЄ не буде на такому рівні як ризикнув зробити Петро Порошенко перед Новим роком, коли він американських сенаторів повіз фактично на лінію вогню, і показав їм реальне Широкине.

"Знаєте, коли люди взагалі потрапляють не в прифронтову зону, а прямо на фронт, великі серйозні політики навіть якщо в них республіканець Маккейн, який має військовий бойовий досвід, але коли вже зараз після багатьох років мирного життя потрапляють прямо на лінію конфлікту, розуміють, що десь тут ворог за пару сотень метрів, що тут реально стріляють, в них дуже багато що пробуджується, люди відчувають себе настільки причетними до ситуації, що та американська делегація яка зараз побувала на лінії вогню фактично, я думаю, що вона вже повернеться в США і дуже жорстко буде тиснути на свої політичні сили і на Д.Трампа в плані того, що це все таки має бути підтримка Україні і ставлення відповідне до Росії. Я думаю добра обставина така поїздка, з максимальним представленням фактажу, вона дуже сильно прочищає мозок навіть тим людям які говорять про зняття чи ослаблення санкцій, тим більше санкції вирішує все одно не ОБСЄ", - підсував експерт.

Нагадаємо, Австрія розпочала головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі в 2017 році.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін обговорить з головою ОБСЄ С.Курцом стан виконання мінських угод.