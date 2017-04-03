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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44452 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103370 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158793 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117446 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117148 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Эксперт: попытки дестабилизации ситуации в Украине могут привести к девальвации гривны

Эксперт: попытки дестабилизации ситуации в Украине могут привести к девальвации гривны

Киев  •  УНН

 • 30021 просмотра

Прекращение поставок товаров из ОРДЛО и попытки дестабилизации ситуации в стране будут иметь негативные экономические последствия

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Попытки дестабилизации ситуации в Украине в перспективе могут ударить по инвестиционной привлекательности страны и вызвать девальвацию гривны. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Ярослав Жалило.

По его мнению, сейчас довольно сложно давать прогнозы относительно стабильности национальной валюты.

"Трудно прогнозировать потому что у нас сейчас есть большой момент неопределенности, связанный с недостаточно прогнозируемыми последствиями влияния прекращения поставок товаров из неподконтрольных территорий. Это действительно негативно влиять на объемы производства одного из основных экспортных продуктов - металл и сопутствующие производства, машиностроительные. Соответственно это потребует закупки определенной продукции. В результате будет влиять на ухудшение торгового баланса. А значит будет негативное влияние на курс", - пояснил эксперт.

Также он считает важным фактором влияние гибридной войны и то, что сейчас в ее рамках осуществляются попытки дестабилизации ситуации в стране.

"Атаки (российской стороны - ред.) будут направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, чтобы доказать несостоятельность украинского государства. Это видно, это констатируют эксперты. И это значит, что может ухудшаться инвестиционный имидж страны и здесь трудно будет прогнозировать положительный результат притока иностранных инвестиций. Это все в сумме может усилить напряженность с предложением валюты и может стать девальвационное фактором", - считает Я.Жалило.

Он отметил, что ранее прогнозы "проседания" гривны до конца года были где-то на уровне 29 грн за доллар, однако новые негативные факторы могут ухудшить этот прогноз.

Напомним, 15 марта 2017 в связи с блокадой железнодорожных сообщений СНБО решил временно полностью прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.

В свою очередь Национальный банк Украины пересмотрел предварительные макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады ОРДЛО и предоставил соответствующие прогнозы для ознакомления Международному валютному фонду в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.

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