Експерт: спроби дестабілізації ситуації в Україні можуть призвести до девальвації гривні
Київ • УНН
Припинення постачання товарів з ОРДЛО та спроби дестабілізації ситуації в країні матимуть негативні економічні наслідки
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Спроби дестабілізації ситуації в Україні в перспективі можуть вдарити по інвестиційній привабливості країни та спричинити девальвацію гривні. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Ярослав Жаліло.
На його думку, наразі доволі складно давати прогнози щодо стабільності національної валюти.
“Важко прогнозувати тому що у нас зараз є великий момент невизначеності, пов’язаний із недостатньо прогнозованими наслідками впливу припинення постачання товарів із непідконтрольних територій. Це дійсно негативно впливатиме на обсяги виробництва одного з основних експортних продуктів — метал і супутні виробництва, машинобудівні. Відповідно це вимагатиме закупівлі певної продукції. Як наслідок це впливатиме на погіршення торговельного балансу. А отже буде негативний вплив на курс”, — пояснив експерт.
Також він вважає важливим чинником вплив гібридної війни і те, що наразі в її рамках здійснюються спроби дестабілізації ситуації в країні.
“Атаки (російської сторони — ред.) будуть спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні, щоб довести начебто неспроможність української держави. Це видно, це констатують експерти. І це означає що може погіршуватися інвестиційний імідж країни і тут важко буде прогнозувати позитивний результат припливу іноземних інвестицій. Оце все в купі може посилити напруженість із пропозицією валюти і може стати девальваційний чинником”, — вважає Я.Жаліло.
Він зауважив, що раніше прогнози “просідання” гривні до кінця року були десь на рівні 29 грн за долар, однак нові негативні чинники можуть погіршити цей прогноз.
Нагадаємо, 15 березня 2017 року у зв’язку з блокадою залізничних сполучень РНБО вирішила тимчасово повністю припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.
У свою чергу Національний банк України переглянув попередні макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торговельної блокади ОРДЛО і надав відповідні прогнози для ознайомлення Міжнародному валютному фонду в рамках перегляду макроекономічних прогнозів програми співпраці Фонду з Україною.