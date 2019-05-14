Эксперт: рассрочка от застройщика пользуется спросом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. На сегодняшний день рассрочка от застройщика пользуется спросом и у покупателей жилья. Инвесторы пользуются ей весьма активно. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам недвижимости Андрей Ярема.
“Сегодня достаточно хорошим спросом пользуются рассрочки от застройщика. По моему опыту — 50% квартир, а то и больше, покупаются в рассрочку”, — рассказал эксперт.
По его словам, первичный рынок сейчас более привлекателен для инвестора, чем вторичный.
Как сообщал УНН, на данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые сегодня предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.
В частности крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает рассрочку с первым взносом от 30 до 50%. Остальную сумму расписывают на выплату равными частями до ввода дома в эксплуатацию. Но следует помнить, что сумма остатка не фиксируется, если в течение строительства будет расти стоимость “квадрата”, то увеличится и выплата по рассрочке.
В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, “Киевгорстрой” предлагает на выбор программы с разными банками. Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру — в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.
Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.