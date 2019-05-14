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Експерт: розстрочка від забудовника користується попитом

Експерт: розстрочка від забудовника користується попитом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. На сьогодні розстрочка від забудовника користується попитом і у покупців житла. Інвестори користуються нею вельми активно. Про це в коментарі УНН розповів експерт з питань нерухомості Андрій Ярема.

"Сьогодні досить хорошим попитом користуються розстрочки від забудовника. З мого досвіду - 50% квартир, а то і більше, купуються в розстрочку", - розповів експерт.

За його словами, первинний ринок зараз більш привабливий для інвестора, ніж вторинний.

Як повідомляв УНН, на даний момент три чверті угод на ринку житлової нерухомості припадає на первинку. Цьому сприяють не тільки нові комунікації, енергозберігаючі технології, вартість, а й фінансові інструменти, які сьогодні пропонують забудовники. Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі.

Зокрема найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує розстрочку з першим внеском від 30 до 50%. Решту суми розписують на виплату рівними частинами до введення будинку в експлуатацію. Але слід пам'ятати, що сума залишку не фіксується, якщо протягом будівництва буде рости вартість "квадрата", то збільшиться і виплата по розстрочці.

В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, "Київміськбуд" пропонує на вибір програми з різними банками. Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - в розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.

Українські Національні Новини

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