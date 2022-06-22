Эксперт рассказал, какой из городов Украины больше всего интересен путину

Цитата

“Что бы не говорил путин о своей победе в Украине – без Одессы это все бессмысленно и он это прекрасно знает. У него колоссальная заинтересованность в ОПЗ (Одесский припортовый завод, - ред.) и трубах, которые идут к Одессе с химией (аммиакопровод “Тольятти-Одесса”, через который транспортируется российский аммиак, - ред.). Все это крайне важно для выживания россии, а не только для того, чтобы навредить Украине. Все, что связано с Одессой – это будет главной проблемой второй половины войны, и дай бог сохранить Одессу и все оставить себе.

россии не нужен никакой областной Херсон. Это слова для периферии рф. Им нужна Одесса. Без Одессы они имеют разгромленный Донбасс, который не представляет для них никакой ценности”, - пояснил политолог.

Дополним

По мнению политолога Руслана Бортника, россия ориентирована на захват и оккупацию наиболее промышленно и аграрно развитых регионов востока и юга Украины: Николаев, Одесса, Кривой Рог, Харьков, Запорожье и Днепр.

Именно по этим областям Украины – Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и уже почти полностью оккупированной Луганской и Херсонской области проходит украинская ветвь аммиакопровода “Тольятти-Одесса”.

Этот аммиакопровод – единственная возможность экспорта аммиака для российского предприятия “ТольяттиАзот”, который оно производит. От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и пообещал “сдать” Одессу в обмен на контроль над ОПЗ.

Напомним, еще в 2015 году в издании “Зеркало недели” заявили, что Дмитрий Мазепин ведет переговоры о покупке Одесского припортового завода.

Тогда в СМИ отмечалось — Мазепин якобы уже обсудил такую ​​возможность с главой тогдашней Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили. В “Уралхиме” такой интерес и переговоры с Саакашвили отрицали, однако такое возражение было вполне естественным, если учесть политическую ситуацию — отметили тогда журналисты “Зеркала недели”.

Тогда же директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко распространил видео, на котором якобы снята встреча Саакашвили с Мазепиным.

А во время заседания Совета реформ произошел конфликт между Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым, к которому подключился и премьер Арсений Яценюк.

В ходе конфликта руководители правительства якобы обозвали губернатора "гастролером" и требовали "убираться из страны".

Аваков заявил, что конфликт начался после его вопроса к Саакашвили о встрече с Мазепиным.