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Експерт розповів, які регіони України цікавлять російську федерацію найбільше

Експерт розповів, які регіони України цікавлять російську федерацію найбільше

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. росія зорієнтована на захопленні і окупації найбільш промислово й аграрно розвинених регіонів сходу і півдня України. Такої думки політолог Руслан Бортник. Мовляв, росія частково компенсує свої військові збитки за рахунок пограбування українських територій, передає УНН.

Цитата

“росія вже пограбувала українську економіку на суму приблизно 500 млн доларів і більше. Тобто вона компенсує частково свої військові збитки за рахунок пограбування українських територій. Що мається на увазі – масове вивезення зерна, вивезення металопрокату з Азовсталі з Маріуполя, сільськогосподарської техніки, автомобілів та іншого обладнання на захоплених територіях”, - розповів він.

На думку Бортника, наступні атаки агресора будуть (або продовжаться) на Миколаїв, Одесу, Кривий Ріг, Харків, Запоріжжя та Дніпро.

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“Якщо ми втратимо ці регіони, то залишимося майже без індустріального і сировинного потенціалу, можливості проводити ефективну міжнародну торгівлю та без величезних економічних ресурсів”, - резюмував політолог.

Додамо

Саме по цим областям України - Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та вже майже повністю окупованій Луганській та Херсонській області проходить українська гілка аміакопроводу “Тольятті-Одеса”.

Цей аміакопровід - єдина можливість експорту аміаку для російського підприємства “ТольяттіАзот”, який воно виробляє. В середньому через нього щороку росія переганяє 2,5 мільйона тонн аміаку.

З цього транзиту Україна щороку отримує в середньому 1,6 мільярда гривень. Але це — лише малий відсоток того, що від транзиту аміаку територією України отримує росія.

Саме українська гілка транзиту є п’ятою в світі за потужністю, а росія через український аміакопровід доставляла аміак в Одеський припортовий завод, звідки відправляла його морем до заводів американської нафтової компанії “Occidental Petroleum”.

Від поставок аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів.

Попри це тодішній мажоритарний власник російського підприємства “Уралхім” Дмитро Мазепін (На той час він був ще керуючим “Тольяттіазот”, після війни — володіє 80,51% акціями підприємства) заявляв, що транзит аміаку через Україну постійно супроводжується великою кількістю ризиків через конфлікти росії з Україною і він хоче знизити залежність від постачання аміаку через нашу державу. Водночас інших шляхів, окрім експорту через Україну, у “ТольяттіАзот” й досі не існує.

Як стало відомо редакції УНН, за декілька днів до початку війни в Україні, Мазепін спілкувався з президентом рф путіним та обіцяв “здати” Одесу (на території якої і знаходиться припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку до заводів американської нафтової компанії), в обмін на контроль над цим підприємством.

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