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Експерт розповів, яке з міст України найбільше цікаве путіну

Експерт розповів, яке з міст України найбільше цікаве путіну

Київ • УНН

 • 5386800 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Без Одеси путіну не цікава Україна. Таку думку у коментарі журналістам УНН висловив політолог Віктор Небоженко. Він підкреслив – це місто, зокрема – і Одеський припортовий завод, через який транспортується російський аміак, – одна з цілей захоплення росією України.

Цитата

“Що б не говорив путін про свою перемогу в Україні — без Одеси це все безглуздо, і він це чудово знає. У нього колосальна зацікавленість у ОПЗ (Одеський припортовий завод, — ред.) та трубах, що йдуть до Одеси з хімією (аміакопровід „Тольятті-Одеса“, через який транспортується російський аміак, — ред.). Все це дуже важливо для виживання росії, а не тільки для того, щоб зашкодити Україні. Все, що пов’язане з Одесою — це буде головною проблемою другої половини війни, і дай Боже зберегти Одесу і все залишити собі.

росії не потрібен жодний обласний Херсон. Це слова для периферії росії. Їм потрібна Одеса. Без Одеси вони мають розгромлений Донбас, який не є для них жодною цінністю”, — пояснив політолог.

Доповнимо

На думку політолога Руслана Бортника, росія орієнтована на захоплення та окупацію найбільш промислово та аграрно розвинених регіонів сходу та півдня України: Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Харків, Запоріжжя та Дніпро.

Саме по цих областях України — Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та вже майже повністю окупованій Луганській та Херсонській області проходить українська гілка аміакопроводу “Тольятті-Одеса”.

Цей аміакопровід — єдина можливість експорту аміаку для російського підприємства “ТольяттіАзот”, який воно виробляє. Від постачання аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні Мазепін спілкувався з президентом росії путіним і пообіцяв “здати” Одесу в обмін на контроль над ОПЗ.

Нагадаємо, ще у 2015 році у виданні “Дзеркало тижня” заявили, що Дмитро Мазепін веде переговори щодо купівлі Одеського припортового заводу.

Тоді у ЗМІ зазначалося — Мазепін нібито вже обговорив таку можливість із головою тодішньої Одеської облдержадміністрації Міхеїлом Саакашвілі. В “Уралхімі” такий інтерес та переговори з Саакашвілі заперечували, однак таке заперечення було цілком природним, якщо врахувати політичну ситуацію — зазначили тоді журналісти “Дзеркала тижня”.

Тоді ж директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко поширив відео, на якому нібито знято зустріч Саакашвілі з Мазепіним.

А під час засідання Ради реформ стався конфлікт між Саакашвілі та головою МВС Арсеном Аваковим, до якого підключився і прем’єр Арсеній Яценюк.

У ході конфлікту керівники уряду нібито обізвали губернатора “гастролером” і вимагали “забиратися з країни”.
Аваков заявив, що конфлікт розпочався після його питання до Саакашвілі про зустріч із Мазепіним.

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