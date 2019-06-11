Эксперт рассказал, как и где в Украине растут пенсии

По его словам, за год (с апреля 2018 года по апрель 2019-го - ред.) в Украине размер средней заработной платы вырос на 21%. При этом размер пенсии в течение отчетного периода увеличился в среднем на 15,4%, написал эксперт.

По состоянию на апрель этого года размер средней зарплаты по стране составлял 10 тыс. 269 грн, рассказал Дорошенко.

"Только в четырех областях этот показатель выше, а именно: в Киеве - 15 тыс. 876 грн, в Донецкой области - 12 тыс. 134 грн, Киевской - 10 тыс. 666 грн и Днепропетровской - 10 тыс. 590 грн", - отметил эксперт, добавляя, что во всех других областях размер средней зарплаты ниже, чем средний показатель по стране.

Дорошенко уточнил, что сегодня размер пенсии выше, чем средний по стране, только в семи регионах Украины. Речь идет о Киеве - 4 тыс. 59 грн, Донецкой области - 3 тыс. 866,39 грн, Луганской - 3 тыс. 566,46 грн, Днепропетровской - 3 тыс. 336,63 грн, Запорожской - 3 тыс. 102,83 грн, Харьковской - 2 тыс. 941,83 грн и Киевской областях - 2 тыс. 935,37 грн.

Напомним, как писал УНН, по данным исследования Research & Branding Group, украинцы экономят на продуктах. В целом, за чертой бедности живут 14 млн наших граждан.

Отметим, что в Украине в последние годы ощутимо дорожают социальные продукты питания. И, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, это связано, в том числе, с решением КМУ об отмене государственного регулирования цен.

Отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно было бы только при условии социального благополучия в стране, убежден политик.

"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступны", - констатировал он.