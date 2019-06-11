Експерт розповів, як і де в Україні ростуть пенсії

$41.400.13
45.840.29
ukru
Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
Ексклюзив
17:02 • 2968 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 17334 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 36171 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 53657 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 66243 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 132700 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 87676 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 69522 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 303822 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 175633 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0.8м/с
46%
Популярнi новини

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 96192 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 44615 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 60233 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 33066 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 16750 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 132684 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 303814 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 239787 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 352813 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 366533 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 4062 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 9132 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 13284 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 17366 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 14424 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Експерт розповів, як і де в Україні ростуть пенсії

Київ • УНН

 • 6627 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Заробітна плата у регіонах України зростає на 5,5% швидше, ніж пенсія. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко, передає УНН.

Експерт розповів, як і де в Україні ростуть пенсії

За його словами, за рік (із квітня 2018 року по квітень 2019 року - ред.) в Україні розмір середньої заробітної плати зріс на 21%. При цьому, розмір пенсії протягом звітного періоду збільшився в середньому на 15,4%, написав експерт.

Станом на квітень цього року розмір середньої зарплати по країні становив 10 тис. 269 грн, розповів Дорошенко.

"Тільки в чотирьох областях цей показник вище, а саме: у Києві – 15 тис. 876 грн, на Донеччині – 12 тис. 134 грн, Київщині – 10 тис. 666 грн і Дніпропетровщині – 10 тис. 590 грн", - зазначив експерт, додаючи, що в усіх інших областях розмір середньої зарплати є нижчим, ніж середній показник по країні.

Дорошенко уточнив, що сьогодні розмір пенсії є вищим, ніж середня по країні, лише в семи регіонах України. Йдеться, зокрема, про Київ — 4 тис. 59 грн, Донецьку область — 3 тис. 866,39 грн, Луганську — 3 тис. 566,46 грн, Дніпропетровську - 3 тис. 336,63 грн, Запорізьку — 3 тис. 102,83 грн, Харківську — 2 тис. 941,83 грн та Київську області — 2 тис. 935,37 грн.

Нагадаємо, як писав УНН, за даними дослідження Research & Branding Group, українці економлять на продуктах. В цілому, за межею бідності живуть 14 млн наших громадян.

Зауважимо, що в Україні протягом останніх років відчутно дорожчають соціальні продукти харчування. І, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, це пов’язано, у тому числі, з рішенням КМУ про скасування державного регулювання цін.

Відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна було б лише за умови соціального благополуччя в країні, переконаний політик.

“Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, бо інфляціє зжирає свій немалий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступні”, — констатував він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.33
Bitcoin
$82,791.60
S&P 500
$5,335.48
Tesla
$249.20
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,241.00
Ethereum
$1,565.62