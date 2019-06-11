Експерт розповів, як і де в Україні ростуть пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Заробітна плата у регіонах України зростає на 5,5% швидше, ніж пенсія. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко, передає УНН.
За його словами, за рік (із квітня 2018 року по квітень 2019 року - ред.) в Україні розмір середньої заробітної плати зріс на 21%. При цьому, розмір пенсії протягом звітного періоду збільшився в середньому на 15,4%, написав експерт.
Станом на квітень цього року розмір середньої зарплати по країні становив 10 тис. 269 грн, розповів Дорошенко.
"Тільки в чотирьох областях цей показник вище, а саме: у Києві – 15 тис. 876 грн, на Донеччині – 12 тис. 134 грн, Київщині – 10 тис. 666 грн і Дніпропетровщині – 10 тис. 590 грн", - зазначив експерт, додаючи, що в усіх інших областях розмір середньої зарплати є нижчим, ніж середній показник по країні.
Дорошенко уточнив, що сьогодні розмір пенсії є вищим, ніж середня по країні, лише в семи регіонах України. Йдеться, зокрема, про Київ — 4 тис. 59 грн, Донецьку область — 3 тис. 866,39 грн, Луганську — 3 тис. 566,46 грн, Дніпропетровську - 3 тис. 336,63 грн, Запорізьку — 3 тис. 102,83 грн, Харківську — 2 тис. 941,83 грн та Київську області — 2 тис. 935,37 грн.
Нагадаємо, як писав УНН, за даними дослідження Research & Branding Group, українці економлять на продуктах. В цілому, за межею бідності живуть 14 млн наших громадян.
Зауважимо, що в Україні протягом останніх років відчутно дорожчають соціальні продукти харчування. І, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, це пов’язано, у тому числі, з рішенням КМУ про скасування державного регулювання цін.
Відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна було б лише за умови соціального благополуччя в країні, переконаний політик.
“Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, бо інфляціє зжирає свій немалий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступні”, — констатував він.