Эксперт рассказал, как ФГВФЛ "выбивает" деньги с украинцев

“Фонд гарантирования вкладов работает чрезвычайно неэффективно. Десятки миллиардов гривен налогоплательщиков берутся ФГВФЛ для того, чтобы рассчитаться по обязательствам перед вкладчиками обанкротившихся банков. Количество тех, кто все еще ждет своих денег, впечатляет. Ведь за четыре года 50% банковской системы Украины обанкротилось. У нас осталось 90 банков со 186, которые были представлены на рынке в 2013 году”, — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты назвали ликвидацию банков в Украине фарсом

В случае ликвидации банка, заложниками ситуации становятся не только вкладчики, но и заемщики. Ведь каждый ликвидатор ФГВФЛ, уполномоченный на осуществление временной администрации — всевластный хозяин на “своей территории”, подчеркнул А.Гончаров.

“Фонд — это хозяин, он делает то, что хочет, выкручивает руки тому, кому захочет. А потребитель — всегда не прав. Красочным примером хозяйствования Фонда является ситуация с валютными кредитами. В свое время, когда нацвалюта резко просела с 15-16 до 23-24 гривен за доллар, многие валютные заемщики получили решение судов о возможности выполнения обязательств по взятым кредитам в гривне.

Но это не стало помехой для ФГВФО, который начал выбивать деньги с людей во встречном судебном порядке. Также, пользуясь финансовой безграмотностью населения, ликвидаторы банков прибегали к запугиванию заемщиков. И многие относили Фонду требованные деньги, дабы избежать “давления”, — рассказал эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура открыла уголовное производство против ФГВФЛ за мошеннический сбор денег с должников банка “Михайловский”

Также в Украине, благодаря ФГВФЛ, так и “не прижились” американские стандарты защиты прав вкладчиков.

“ФГВФО не хочет прислушиваться к рекомендациям наших западных партнеров и спонсоров. Еще в 2012 году было принято внутреннее положение ФГВФЛ и был осуществлен отбор финансовых консультантов. Это было сделано в соответствии с практикой работы федеральной корпорации защиты вкладчиков США. Сегодня — 2017 год, и до сих пор у нас в Украине не отобран ни один финконсультант, который бы осуществлял передовую, на основе высоких стандартов, практику наших американских коллег. Американцы оказывают ФГВФЛ техпомощь, проводят различные круглые столы, семинары. Но мы эту практику так и внедрили, так и не ушли от разного рода коррупционных составляющих”, — резюмировал он.

Напомним, директор ФГВФЛ К.Ворушилин не задекларировал два дома и клинику в оккупированном Крыму.