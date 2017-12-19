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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74645 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89123 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91741 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110168 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101283 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104957 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Эксперт рассказал, как ФГВФЛ "выбивает" деньги с украинцев

Эксперт рассказал, как ФГВФЛ "выбивает" деньги с украинцев

Киев  •  УНН

 • 11030 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украинцы обеднели на десятки миллиардов гривен из-за неэффективной работы Фонда гарантирования вкладов физлиц. Такое мнение в комментарии УНН высказал директор Института развития экономики Александр Гончаров.

“Фонд гарантирования вкладов работает чрезвычайно неэффективно. Десятки миллиардов гривен налогоплательщиков берутся ФГВФЛ для того, чтобы рассчитаться по обязательствам перед вкладчиками обанкротившихся банков. Количество тех, кто все еще ждет своих денег, впечатляет. Ведь за четыре года 50% банковской системы Украины обанкротилось. У нас осталось 90 банков со 186, которые были представлены на рынке в 2013 году”, — сказал он.

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В случае ликвидации банка, заложниками ситуации становятся не только вкладчики, но и заемщики. Ведь каждый ликвидатор ФГВФЛ, уполномоченный на осуществление временной администрации — всевластный хозяин на “своей территории”, подчеркнул А.Гончаров.

“Фонд — это хозяин, он делает то, что хочет, выкручивает руки тому, кому захочет. А потребитель — всегда не прав. Красочным примером хозяйствования Фонда является ситуация с валютными кредитами. В свое время, когда нацвалюта резко просела с 15-16 до 23-24 гривен за доллар, многие валютные заемщики получили решение судов о возможности выполнения обязательств по взятым кредитам в гривне.

Но это не стало помехой для ФГВФО, который начал выбивать деньги с людей во встречном судебном порядке. Также, пользуясь финансовой безграмотностью населения, ликвидаторы банков прибегали к запугиванию заемщиков. И многие относили Фонду требованные деньги, дабы избежать “давления”, — рассказал эксперт.

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Также в Украине, благодаря ФГВФЛ, так и “не прижились” американские стандарты защиты прав вкладчиков.

“ФГВФО не хочет прислушиваться к рекомендациям наших западных партнеров и спонсоров. Еще в 2012 году было принято внутреннее положение ФГВФЛ и был осуществлен отбор финансовых консультантов. Это было сделано в соответствии с практикой работы федеральной корпорации защиты вкладчиков США. Сегодня — 2017 год, и до сих пор у нас в Украине не отобран ни один финконсультант, который бы осуществлял передовую, на основе высоких стандартов, практику наших американских коллег. Американцы оказывают ФГВФЛ техпомощь, проводят различные круглые столы, семинары. Но мы эту практику так и внедрили, так и не ушли от разного рода коррупционных составляющих”, — резюмировал он.

Напомним, директор ФГВФЛ К.Ворушилин не задекларировал два дома и клинику в оккупированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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