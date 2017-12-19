Експерт розповів, як ФГВФО "вибиває" гроші з українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Українці збідніли на десятки мільярдів гривень через неефективну роботу Фонду гарантування вкладів фізосіб. Таку думку в коментарі УНН висловив директор Інституту розвитку економіки Олександр Гончаров.
"Фонд гарантування вкладів працює надзвичайно неефективно. Десятки мільярдів гривень платників податків беруться ФГВФО для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями перед вкладниками збанкрутілих банків. Кількість тих, хто все ще чекає своїх грошей, вражає. Адже за чотири роки 50% банківської системи України збанкрутувало. У нас залишилося 90 банків зі 186, які були представлені на ринку в 2013 році", - сказав він.
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У разі ліквідації банку, заручниками ситуації стають не тільки вкладники, а й позичальники. Адже кожен ліквідатор ФГВФО, уповноважений на здійснення тимчасової адміністрації - всевладний господар на "своїй території", підкреслив О.Гончаров.
"Фонд - це господар, він робить те, що хоче, викручує руки того, кому захоче. А споживач - завжди неправий. Барвистим прикладом господарювання Фонду є ситуація з валютними кредитами. Свого часу, коли нацвалюта різко просіла з 15-16 до 23-24 гривень за долар, багатовалютні позичальники отримали рішення судів про можливість виконання зобов'язань за взятими кредитами в гривні.
Але це не стало на заваді для ФГВФО, який почав вибивати гроші з людей у зустрічному судовому порядку. Також, користуючись фінансовою безграмотністю населення, ліквідатори банків вдавалися до залякування позичальників. І багато відносили Фонду вимагали гроші, щоб уникнути "тиску", - розповів експерт.
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Також в Україні, завдяки ФГВФО, так і "не прижилися" американські стандарти захисту прав вкладників.
"ФГВФО не хоче прислухатися до рекомендацій наших західних партнерів і спонсорів. Ще в 2012 році було прийнято внутрішнє становище ФГВФО і був здійснений відбір фінансових консультантів. Це було зроблено відповідно до практики роботи федеральної корпорації захисту вкладників США. Сьогодні - 2017 рік, і до сих пір у нас в Україні не відібраний жоден Фінконсультант, який би здійснював передову, на основі високих стандартів, практику наших американських колег. Американці надають ФГВФО технічну допомога, проводять різні круглі столи, семінари. Але ми цю практику так і впровадили, так і не пішли від різного роду корупційних складових", - резюмував він.
Нагадаємо, директор ФГВФО К.Ворушілін не задекларував два будинки і клініку в окупованому Криму.