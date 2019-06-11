Эксперт рассказал о ситуации на рынке жилой недвижимости
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. На сегодня спрос на рынке жилой недвижимости сосредоточен в сегменте нового жилья – первичный рынок гораздо активнее. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Александр Рубанов.
“Первичный рынок недвижимости гораздо живее, чем вторичный. Первичный рынок по объему сделок значительно превышает вторичный, соотношение приблизительно 70% на 30%”, — рассказал эксперт.
Также Рубанов отметил, что, по прежнему, спросом пользуются квартиры малогабаритные и недорогие, в том числе и смарт-квартиры.
Как сообщал УНН, на данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые сегодня предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.
В частности крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает рассрочку с первым взносом от 30 до 50%. Остальную сумму расписывают на выплату равными частями до ввода дома в эксплуатацию. Но следует помнить, что сумма остатка не фиксируется, если в течение строительства будет расти стоимость “квадрата”, то увеличится и выплата по рассрочке.
В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, “Киевгорстрой” предлагает на выбор программы с разными банками. Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру — в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.
Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.