Експерт розповів про ситуацію на ринку житлової нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. На сьогодні попит на ринку житлової нерухомості зосереджений в сегменті нового житла - первинний ринок набагато активніший. Про це в коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Олександр Рубанов.
"Первинний ринок нерухомості набагато жвавіший, ніж вторинний. Первинний ринок за обсягом угод значно перевищує вторинний, співвідношення приблизно 70% на 30%", - розповів експерт.
Також Рубанов відзначив, що, як і раніше, попитом користуються квартири малогабаритні і недорогі, в тому числі і смарт-квартири.
Як повідомляв УНН, на даний момент три чверті угод на ринку житлової нерухомості припадає на первинку. Цьому сприяють не тільки нові комунікації, енергозберігаючі технології, вартість, а й фінансові інструменти, які сьогодні пропонують забудовники. Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі.
Зокрема найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує розстрочку з першим внеском від 30 до 50%. Решту суми розписують на виплату рівними частинами до введення будинку в експлуатацію. Але слід пам'ятати, що сума залишку не фіксується, якщо протягом будівництва буде рости вартість "квадрата", то збільшиться і виплата по розстрочці.
В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, "Київміськбуд" пропонує на вибір програми з різними банками. Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - в розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.
Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.