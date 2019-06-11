Эксперт рассказал о последствиях восстановления УПЦ КП для ПЦУ

"Для ПЦУ это ничем особенно не угрожает, так как от него может отколоться одна или несколько иерархий, которые являются очень токсичными. На самом деле это пойдет ПЦУ на пользу, потому что тогда процесс признания и присоединения приходов (УПЦ МП к Православной церкви Украины - ред.) может происходить гораздо быстрее. Поскольку сейчас (этот процесс - ред.) тормозится из-за деятельности Филарета", - сказал Горевой в ответ на вопрос, чем грозит восстановления Филаретом деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата для ПЦУ.

Напомним, Филарет созывает собор для сохранения Киевского патриархата, хотя устав ПЦУ такого права ему не дает.